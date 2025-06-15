Путин: в РФ запрещены не однополые отношения, а их пропаганда среди детей

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет запрета на нетрадиционные отношения, а есть запрет на пропаганду таких отношений среди детей.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным. Но что касается молодых людей, не сформировавшихся еще окончательно»,— сказал президент.

«Нельзя агрессивно влиять на сознание молодого, не сформировавшегося человека до тех пор, пока он не ощутил себя взрослым»,— добавил он.

«Но ни о каком запрете нетрадиционных отношений мы никогда не говорили. Более того, мы всегда исходили из того, что все люди должны быть равны. Мы, кстати говоря, так и делали всегда. Такую политику и проводили»,— сказал Владимир Путин.

Фрагмент с заявлениями президента опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.