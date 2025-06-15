Житель Сочи из окна многоэтажки обстрелял автомобиль

Полиция проверяет информацию о том, что житель многоквартирного дома на улице Депутатской в Сочи из неустановленного оружия обстрелял автомобиль соседки. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что житель Сочи обстрелял из окна своей квартиры на втором этаже автомобиль старшей по дому. По словам соседей, ранее мужчина портил общедомовое имущество, ломал камеры видеонаблюдения, применял физическую силу к консьержу и забрасывал яйцами припаркованные во дворе машины.

В полиции заинтересовались обнародованной в соцсетях информацией о буйном жильце. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

Андрей Николаев