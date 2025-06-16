На Кубани 16 июня прогнозируют грозы, ливни и шквалистый ветер

На Кубани 16 июня ожидается неустойчивая погода, местами возможны грозы. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе прогнозируют сильные дожди и ливни в сочетании с грозами, градом и усилением ветра до 20–25 м/с. В отдельных районах — очень сильные осадки. Днем воздух прогреется до +24 °С, а в горах температура поднимется не выше +13 °С.

В Краснодаре также ожидаются осадки: утром, днем и вечером — сильный дождь с грозой. Температура днем зафиксируется в районе +20…22 °С. Юго-западный ветер усилится до 12–14 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории краевой столицы 15–17 июня ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, а также сильным ветром с порывами до 20–25 м/с. Вероятность осадков составляет 87–91%.

Анна Гречко