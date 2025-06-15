КняZz, День памяти и скорби и Сатья Дас

В Ярославле в период с 16 по 22 июня выступят Сатья Дас и группа «КняZz», пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, спектакль с участием актера Виктора Логинова и показы киноновинок. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы КняZz Андрей "Князь" Князев

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Солист группы КняZz Андрей "Князь" Князев

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Концерты

17 июня в КЗЦ «Миллениум» выступит Сатья Дас. На семинаре лектор и автор около 17 книг по психологии расскажет, как построить правильные отношения, сохранить их и создать счастливую семью. Стоимость билета — от 3 тыс. руб.

19 июня на сцене КЗЦ «Миллениум» состоится премьера музыкальной постановки «А зори здесь тихие» в исполнении губернаторского оркестра и хоровой капеллы «Ярославия». Главные роли исполнят солистки московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова и московского музыкального театра «Геликон-опера», лауреаты международных конкурсов. Артисты представят свое прочтение знаменитой повести Бориса Васильева и оперы Кирилла Молчанова о трагической судьбе и подвиге девушек-зенитчиц. Стоимость билетов — от 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В КЗЦ «Миллениум» 21 июня группа «КняZz» во главе с неизменным фронтменом Андреем Князевым представит программу «Ангел и Демон», названную по одноименной песне со второго номерного альбома коллектива «Тайна кривых зеркал». В программе — лучшие хиты со всех альбомов группы. Кроме того, прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут». Стоимость билетов — от 3,1 тыс. руб.

21 июня состоится второй в этом году концерт «Музыка сада» в Губернаторском саду художественного музея. Выступит Юлия Саханова & friends с программой «В летнем настроении»: поп-музыка, фанк, соул, босса-нова, джаз. Стоимость билетов — 500 руб.

22 июня в Ярославской библиотеке им. Некрасова состоится концерт «Хотят ли русские войны?», посвященный Дню памяти и скорби. Выступят лауреат международных конкурсов вокалистов Дмитрий Корнев, лауреаты всесоюзных конкурсов народного творчества Владимир Корнилов и Александр Толстухин, Георгий Левкин, а также вокальный дуэт «Поем для души». Стоимость билетов — 100 руб.

Спектакли

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17 июня в ДК им. Добрынина состоится спектакль «Запчасти для счастья» в жанре «Городской анекдот». Шесть человек, каждый со своей историей, эмоциями и тайнами, сталкиваются в небольшой квартире, где внезапно ломаются не только планы, но и устоявшиеся отношения. В ролях: Виктор Логинов, Александр Носик, Анна Невская, Юлия Волкова и другие. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

21 июня в Ярославском областном Доме актера состоится спектакль «Крик» по одноименной пьесе Теннесси Уильямса. Это история брата и сестры, соединенных общим трагическим событием — убийством своих родных родителей. Оба несут крест вины и облегчения после смерти родителей, но почему — станет понятно во время спектакля. Стоимость билетов — от 600 руб.

Выставки

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В Ярославском музее-заповеднике в экспозиции «Слово о полку Игореве» 21 июня состоится экскурсия по выставке «Диалог. "Слово" в искусстве XX века», которая представляет из себя подборку изданий и художественных интерпретаций «Слова о полку Игореве» XX века. После экскурсии участники посетят мастер-класс по созданию гравюры. Стоимость билетов — 400 руб.

В Музее истории города Ярославля до 21 июня работает выставка «Ладно да нарядно» в Зале Нужина. Представлены живописные и графические работы художников из Ярославля, Углича и Ростова Великого, авторские куклы в традиционных русских костюмах и костюмах горожан Ярославской губернии XIX века. 21 июня на выставке пройдет встреча, стоимость участия в ней — 250 руб.

В Музее зарубежного искусства до 22 июня работает выставка «Французский музеум» князя Н.Б. Юсупова. На выставке представлены картины из Государственного музея-заповедника «Архангельское» разного содержания: парадный портрет, пейзаж, натюрморт, картины на исторические, мифологические, бытовые темы. Все представленные работы имеют исторические рамы, выполненные в 1810-е – 1820-е годы по заказам Николая Юсупова. По воспоминаниям современников, князь любил и ценил свою коллекцию. Билет — 400 руб.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Больше, чем футбол» Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Больше, чем футбол»

В кинотеатрах можно посмотреть новый фильм — «Больше, чем футбол». На Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России.

Также начались показы фэнтези «Артек. Сквозь столетия». Сюжет: Митя Неверовский — потомок легендарного генерал-лейтенанта. Но для своих родителей Митя — сплошная головная боль: мальчик неуважительно относится к истории своей семьи, не ценит тот факт, что его предки — выдающиеся личности. И тут родители отправляют Митю в «Артек».

В кинотеатрах можно посмотреть мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2». Герои встретят заморского царя по высшему разряду, разоблачат мошенников-самозванцев, вернут коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратят обратно из комара в человека.