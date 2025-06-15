Один человек погиб и 31 пострадал при падении воздушных шаров в Турции

Воздушные шары, вылетевшие с туристами из долины Ихлара в турецкой Каппадокии, упали из-за сильного ветра. В результате погиб один человек, еще 31 пострадал. Об этом сообщает TRT Haber.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Один из воздушных шаров вылетел в сторону горы Хасан и упал рядом с городом Гюзельюрт. Погиб пилот. Он выпал из корзины до падения шара, запутавшись в веревках. Среди пострадавших — 19 туристов из Индонезии.

Другой шар упал недалеко от деревни Белисирма. В результате 12 туристов из Индии получили легкие травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о начале расследования причин инцидента.