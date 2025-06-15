МИД Ирана заявил о готовности к сделке о неразработке ядерного оружия

Иран готов к любому соглашению, которое подразумевает предотвращение появления у страны ядерного оружия, но не к соглашению, которое на разрешит государству использовать ядерную энергию в мирных целях. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Министр добавил, что Иран намеревался «представить собственное предложение» во время шестого раунда переговоров с США по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. И это предложение, по его словам, могло «открыть путь к достижению соглашения», передает ТАСС.

Вместе с тем переговоры были сорваны из-за ударов Израиля ночью 13 июня по иранским ядерным объектам. Иран вынужден был отвечать — в сторону Израиля были выпущены сотни ракет. Обмен ударами между странами продолжается до сих пор. Иранские власти заявили, что готовы остановить удары, но только в том случае, если на это пойдет Израиль.