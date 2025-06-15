Роспотребнадзор в Оренбургской области сообщил о пострадавших от укусов клещей

В минувшую пятницу, 13 июня, управление Роспотребнадзора (УРПН) по Оренбургской области сообщило, что, по данным оперативного мониторинга, по состоянию на 11.06.2025 в медицинские организации с укусами клещей обратились 1177 пострадавших, в том числе 389 детей, случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Экстренную серопрофилактику иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита получили 257 человек, из них 99 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что «чаще всего нападению клещей жители области подвергались во дворах частных подворий и на дачных участках», при этом отметило, что «заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано». Ведомство также сообщило, что акарицидные обработки против клещей проведены на площади 1324,27 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях — на 349 га.

В свою очередь управление РПН по Самарской области сообщило, что всего с начала эпидсезона в регионе зарегистрировано 2103 пострадавших от укусов клещами (из них 738 детей), при этом также за неделю со второго по восьмое июня случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

По данным ульяновского регионального управления РПН за период с 26 мая по 1 июня на территории Ульяновской области зарегистрировано 104 случая присасывания клещей, из них 74 случая — в Ульяновске. В эпидемический сезон 2025 года — случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы, отмечает управление.

Несмотря на отсутствие случаев опасных заболеваний, полученных от клещей, Роспотребнадзор рекомендует гражданам в случае выхода на природу надевать одежду, плотно прилегающую к телу, использовать репелленты; каждые 15-20 минут проводить само- и взаимоосмотры на наличие клещей; а при обнаружении присосавшегося клеща обращаться в поликлинику по месту жительства или временного пребывания.

Андрей Васильев