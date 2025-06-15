Путин рассказал, как отказался от очков

Президент Владимир Путин во время неформальной беседы после встречи с Героями Труда и лауреатами Государственной премии рассказал, как отказался от очков.

Владимир Путин сказал, что несколько лет назад у него ухудшилось зрение, но он сознательно отказался носить очки. «Я их одел, у меня голова закружилась, и я понял, что если я их сейчас не сниму, то буду носить всю оставшуюся жизнь… Это действует. Свободно читаю без всяких проблем»,— сказал президент.

Церемония награждения состоялась 12 июня в День России. Неофициальные моменты общения были зафиксированы съемочной группой ВГТРК и опубликованы журналистом Павлом Зарубиным.