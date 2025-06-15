Кубанские боксеры завоевали 27 медалей на всероссийских и международных турнирах
В Армении завершился международный турнир на призы пятикратного чемпиона СССР, чемпиона Европы Самсона Хаяатряна, а в Астрахани – чемпионат Южного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин. Как сообщает пресс-служба администрации региона, кубанские боксеры завоевали в общей сложности 27 медалей.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В международных соревнованиях приняли участие боксеры из Армении, России, Грузии, Германии и Молдовы. На этом турнире кубанские боксеры завоевали четыре медали – три золота и одну бронзу.
На чемпионате ЮФО в Астрахани, состоявшемся с 1 по 14 июня, боксеры из Краснодарского края завоевали 23 награды: 13 золотых, пять серебряных и пять бронзовых.
Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов, кубанская боксерская школа – одна из сильнейших в России. И это подтверждают итоги соревнований различных уровней.