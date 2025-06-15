ЦАХАЛ: 50 истребителей Израиля ударили по объектам ядерного проекта в Тегеране

Около 50 израильских истребителей в ночь на 15 июня атаковали объекты иранского ядерного проекта в Тегеране, включая его штаб-квартиру (SPND). Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ продолжает усиливать противостояние иранской ядерной угрозе, нанося удары по ее сердцу и лишая ее необходимых возможностей и компонентов для производства оружия»,— говорится в сообщении. Удары были нанесены более чем по 80 объектам, в том числе по зданию Минобороны Ирана.

ЦАХАЛ заявляет, что с начала операции поразил более 170 целей и свыше 720 объектов военной инфраструктуры на территории Ирана.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались 13 июня с операции Израиля «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила атаки на цели на иранской территории.

По информации израильского минздрава, всего с начала атак Ирана погибли 15 мирных жителей. Иранское агентство Mehr заявляет, что в результате обстрелов израильских ВВС погибли более 30 человек среди мирного населения.