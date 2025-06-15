Администрация Таганрога утвердила новые тарифы на транспорт

Администрация Таганрога установила новые тарифы на общественный транспорт. Соответствующие постановления подписаны для автобусных и трамвайных перевозок по муниципальным маршрутам, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 16 июня стоимость проезда на автобусах составит 40 руб. при оплате наличными и 38 руб. при использовании безналичного расчета. Поездка на трамвае обойдется в 35 руб. за наличный расчет и 33 руб. за безналичную оплату.

Новые расценки распространяются на регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах города. Для пассажиров, использующих безналичную систему оплаты, действует скидка в размере двух рублей на каждом виде транспорта.

Тат Гаспарян