В Сочи в ближайшие сутки ожидают усиления штормовых волнений на море

В Сочи и на федеральной территории Сириус 16 июня синоптики прогнозируют штормовое волнение моря до 4 баллов, высота волн достигнет 1,3-1,8 метра. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В течение 16 и 17 июня ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Возможны резкие подъемы уровня воды в реках, что может привести к селям в горных районах. Ветер при грозах может усиливаться до 15-18 м/с. На участке Магри-Веселое возможны смерчи над морем.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме по поручению главы Сочи Андрея Прошунина. Жителям и гостям курорта рекомендуется избегать отдыха у воды, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также соблюдать меры предосторожности.

Утром 15 июня сильный ливень затопил участок федеральной трассы А-147 в районе поселка Головинка под Сочи. Автомобилисты пробирались сквозь потоки воды, местами затопившей дороги до уровня бордюров.

Андрей Пугачев