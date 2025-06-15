Под Сочи ливень затопил участок федеральной трассы А-147

Утром 15 июня ливень затопил участок федеральной трассы А-147 в районе поселка Головинка под Сочи. На видео в соцсетях видно, как автомобили с осторожностью проезжают затопленный участок, из-за чего образовался затор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / sochitypical Фото: t.me / sochitypical

На других роликах, выложенных в Сеть очевидцами видно, как автомобилисты пробираются сквозь потоки воды, местами затопившей дорогу до уровня бордюров.

Ранее, администрация города-курорта со ссылкой на синоптиков сообщала, что утром и днем 15 июня местами ожидался ливень с грозой. Также на территории Сочи и ФТ Сириус прогнозировалось волнение моря 3 балла, высота волн – 0,8-1,2 метра. Все службы по поручению главы города Андрея Прошунина работают в усиленном режиме.

Андрей Николаев