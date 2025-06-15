Иран призвал Ирак усилить защиту воздушного пространства от Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани призвал его правительство лучше защищать иракское воздушное пространство, чтобы Израиль не использовал его для ударов по Ирану. Господин ас-Судани согласился с ним и ответил, что направит официальную жалобу на действия Израиля в Совбез ООН, передает агентство Al Mayadeen.

«Мы подчеркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась (для атак.— "Ъ") против Исламской Республики Иран»,— сказал господин Пезешкиан (цитата по сайту администрации президента Ирана).

В ночь на сегодня Ирак призвал США запретить израильским самолетам использовать его воздушное пространство для атак на Иран, писало Reuters. Перед этим страна объявила о закрытии своего воздушного пространства. Также правительство Ирака запрашивало у Совбеза ООН созыв экстренного заседания по вопросу атак Израиля на Иран и призывало принять необходимые меры.

Екатерина Отрашкевич