В РПЦ осудили применение силы к священнику на акции протеста в Кишиневе

Русская православная церковь осудила действия молдавской полиции в отношении священнослужителей, выступавших против гей-парада в Кишиневе. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Категорически осуждаем насилие в отношении священнослужителей Православной церкви Молдовы, выступивших против гей-парада. Навязывание молдавскому обществу гендерной идеологии, направленной на уничтожение традиционной семьи, это не политический, а нравственный вопрос»,— сказал Вахтанг Кипшидзе (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня во время акции протеста против ЛГБТ-шествия («Движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) в центре Кишинева полиция применила силу к священнику. На распространенной в соцсетях записи видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю. По данным издания NOI, нескольких православных активистов были задержаны.