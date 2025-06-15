В Оренбургской области арестовали иностранца за дачу взятки полицейскому

В Шарлыкском районе Оренбургской области арестован гражданин иностранного государства за попытку дать взятку сотруднику полиции, сообщает региональное следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иностранцу предъявлено обвинение в покушении (ч. 3 ст. 30 УК РФ) на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и решением суда по ходатайству следователя он арестован.

По данным следствия, четвертого июня обвиняемый, находясь в служебном помещении Отделения МВД России по Шарлыкскому району, предпринял попытку дачи взятки сотруднику правоохранительных органов в сумме 14 тыс. руб., чтобы тот не стал привлекать брата обвиняемого к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ. Полицейский от взятки отказался и зафиксировал факт преступления.

Андрей Васильев