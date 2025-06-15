Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат с 16 по 20 июня

Движение на КАД Петербурга в тоннеле дамбы ограничат в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (ДКЗС) города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Речь идет о транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД, правая полоса движения). Работы будут вестись в период с 16 по 20 июня.

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут»,— предупредили в ДКЗС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение в районе Гавани ограничили на месяц из-за ремонта светофора.

Дарья Астанина