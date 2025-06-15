Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Четверо военнослужащих из Предгорного округа награждены посмертно

Семьи четырех военнослужащих из Предгорного округа Ставропольского края получили государственные награды, которыми бойцы были отмечены посмертно за мужество в зоне боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фото: Администрация Предгорного МО

Фото: Администрация Предгорного МО

Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко вместе с военным комиссаром, полковником Виталием Султановым вручили награды семьям и выразили слова поддержки и соболезнования.

По указу президента России за храбрость и отвагу в зоне боевых действий орденом Мужества посмертно награждены Вячеслав Ильичев из села Новоблагодарное и Виктор Прядкин из поселка Горный. Медалью Жукова отмечены Станислав Агибалов из села Винсады и Дмитрий Боченин из поселка Верхнеподкумский.

«Мы с болью в сердце склоняем головы перед светлой памятью наших земляков, отдавших самое ценное — свои жизни — за мир и безопасность. Их уход — невосполнимая утрата для всех нас. Мы разделяем горечь этой потери с родными и близкими»,— заявил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все