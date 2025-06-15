Четверо военнослужащих из Предгорного округа награждены посмертно

Семьи четырех военнослужащих из Предгорного округа Ставропольского края получили государственные награды, которыми бойцы были отмечены посмертно за мужество в зоне боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Предгорного МО Фото: Администрация Предгорного МО

Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко вместе с военным комиссаром, полковником Виталием Султановым вручили награды семьям и выразили слова поддержки и соболезнования.

По указу президента России за храбрость и отвагу в зоне боевых действий орденом Мужества посмертно награждены Вячеслав Ильичев из села Новоблагодарное и Виктор Прядкин из поселка Горный. Медалью Жукова отмечены Станислав Агибалов из села Винсады и Дмитрий Боченин из поселка Верхнеподкумский.

«Мы с болью в сердце склоняем головы перед светлой памятью наших земляков, отдавших самое ценное — свои жизни — за мир и безопасность. Их уход — невосполнимая утрата для всех нас. Мы разделяем горечь этой потери с родными и близкими»,— заявил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Тат Гаспарян