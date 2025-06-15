Полиция ищет неизвестного, выстрелившего в петербуржца из «пневмата» на Крыленко

Петербургская полиция разыскивает мужчину, открывшего стрельбу из пневматического оружия на улице Крыленко. Как сообщили в пресс-службе регионального главка, пострадал местный житель.

Вечером 14 июня в полицию поступила телефонограмма из травмпункта, в которой говорилось, что около 17:00 к медикам с раной в области груди обратился 34-летний мужчина, житель Невского района. С его слов, за два дня до этого у дома 17к2 по улице Крыленко неизвестный выстрелил в него из пневматики. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что юный петербуржец пострадал от рук несовершеннолетнего с «пневматом».

Дарья Астанина