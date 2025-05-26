Юный петербуржец пострадал от рук несовершеннолетнего с «пневматом»

Житель Санкт-Петербурга получил ушиб головы и травму от выстрела из пневматического пистолета. По словам пострадавшего, на него напал малознакомый прохожий с оружием.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в 17:39 24 мая. Двое несовершеннолетних подрались недалеко от Финского залива, в районе пересечения улицы Маршала Казакова и проспекта Патриотов.

При патрулировании местности правоохранители заметили 17-летнего юношу с травмой головы. Он уточнил, что другим участником конфликта стал малознакомый петербуржец, который применил пневматический пистолет.

По подозрению в совершении правонарушения задержан 15-летний подросток. Правоохранители изъяли оружие.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция задержала пять подозреваемых в стрельбе на улице Академика Байкова.

Татьяна Титаева