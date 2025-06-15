Несколько человек пострадали при обрушении фасада здания в центре Москвы

В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания. В результате несколько человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Прибыли две бригады скорой помощи. Пострадавшим оказана медпомощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Из опубликованного видео следует, что инцидент произошел на Большом Спасоглинищевском переулке.

По информации РЕН ТВ, пострадавших трое. Две женщины и мужчина получили травмы головы и рук.