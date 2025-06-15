В Оренбурге вынесен приговор за торговлю под чужим товарным знаком

Дзержинский районный суд Оренбурга признал двух мужчин виновными в незаконном использовании чужого товарного знака, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 180 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), сообщила прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как было установлено судом, с ноября 2021 года по май 2024 года подсудимые незаконно продавали семена подсолнечника под чужим товарным знаком, причинив правообладателю ущерб более 2 млн руб.

Суд, согласившись с позицией гособвинителя и назначил подсудимым наказание в виде штрафов на сумму 300 тыс. руб. и 350 тыс. руб. У осужденных конфискованы мобильные телефоны, с помощью которых они оформляли заказы на поставку семечек.

Также судом удовлетворен и гражданский иск представителя потерпевшего на сумму причиненного ущерба.

Андрей Васильев, Ульяновск