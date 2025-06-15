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Замглавы политбюро «Хамаса» посетит Москву

Делегация палестинского движения «Хамас» во главе с заместителем главы политбюро Мусой Абу Марзуком прибудет в Москву 16 июня, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник. У делегации запланированы переговоры в МИД России.

Муса Абу Марзук

Муса Абу Марзук

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Муса Абу Марзук

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Визит пройдет на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по военным и ядерным объектам Ирана. В результате погибли высокопоставленные военные, включая главу генштаба. Иран ответил операцией «Правдивое обещание 3», атаковав цели в Израиле.

Последний раз Муса Абу Марзук посещал Москву в феврале.

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