МИД Ирана заявил о готовности прекратить удары по договоренности с Израилем
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готов прекратить атаки на Израиль. Обязательным условием для этого он назвал отказ Израиля от агрессии.
Аббас Арагчи
Фото: Vahid Salemi / AP
«Мы защищаем себя с помощью власти, и эта защита — наш ответ на агрессию. Если агрессия (со стороны Израиля.— "Ъ") прекратится, наша реакция тоже прекратится»,— сказал господин Арагчи (цитата по информагентству Mehr).
Он добавил, что республика по-прежнему не поддерживает эскалацию конфликта и готов решать все вопросы дипломатическим путем. При этом пока Израиль не прекратит атаковать территорию страны, Иран продолжит обороняться с помощью силы, сказал министр.
Взаимные атаки двух стран начались 13 июня с воздушной операции Израиля «Восходящий лев». В ходе нее ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. Погибли командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики, пострадали 95 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что страна готова нанести удары «по каждому объекту и каждой цели режима аятолл».