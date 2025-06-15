МИД Ирана заявил о готовности прекратить удары по договоренности с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готов прекратить атаки на Израиль. Обязательным условием для этого он назвал отказ Израиля от агрессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP

«Мы защищаем себя с помощью власти, и эта защита — наш ответ на агрессию. Если агрессия (со стороны Израиля.— "Ъ") прекратится, наша реакция тоже прекратится»,— сказал господин Арагчи (цитата по информагентству Mehr).

Он добавил, что республика по-прежнему не поддерживает эскалацию конфликта и готов решать все вопросы дипломатическим путем. При этом пока Израиль не прекратит атаковать территорию страны, Иран продолжит обороняться с помощью силы, сказал министр.

Взаимные атаки двух стран начались 13 июня с воздушной операции Израиля «Восходящий лев». В ходе нее ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. Погибли командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики, пострадали 95 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что страна готова нанести удары «по каждому объекту и каждой цели режима аятолл».

Екатерина Отрашкевич