МВД разъяснило штрафы за незаконное изъятие паспортов

За незаконное изъятие паспорта гражданина РФ должностным лицам грозит штраф от 100 до 300 руб., сообщили ТАСС в пресс-службе МВД. Принятие удостоверения личности в залог может обернуться предупреждением или штрафом 100 руб.

Административная ответственность предусмотрена статьей 19.17 КоАП, пояснили в ведомстве. Действующее законодательство прямо запрещает изымать у граждан действительные паспорта. Контроль за соблюдением этих норм возложен на участковых и патрульно-постовые службы.

В МВД напомнили, что подобные нарушения выявляются и пресекаются территориальными органами внутренних дел в рамках их полномочий.