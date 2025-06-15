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Коммерсантъ FM
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Песков: авгиевы конюшни отношений РФ и США слишком грязные, долго их убирать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину высказался об отношениях между Россией и США. Авгиевы конюшни в российско-американских отношениях слишком грязные, поэтому придется долго их убирать, сказал господин Песков.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журналист спросил, что мешает продвинуться двусторонним отношениям теми темпами, о которых заявлял президент США Дональд Трамп. «Не забывайте, что очень большая инерция все-таки есть, это первое. И во-вторых, все-таки, скажем так, авгиевы конюшни наших отношений уж слишком грязные. Долго их убирать»,— ответил Дмитрий Песков.

11 июня пресс-секретарь президента говорил, что в отношениях между Россией и США скопилось много «завалов». Он сказал, что диалог будет продолжаться, но «вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты». «Сложная поэтапная работа началась и будет продолжена»,— сказал тогда господин Песков.

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