«Интер Майами» Лионеля Месси остался без победы

В США в воскресенье стартовал клубный чемпионат мира по футболу. В матче, открывавшем турнир, «Интер Майами», ведомый Лионелем Месси, встречался с египетским «Аль-Ахли». Но считавшаяся фаворитом американская команда, игравшая на своем же стадионе, победу одержать не смогла. Игра завершилась нулевой ничьей. Больше того, египтяне вообще могли выиграть: на 43-й минуте вратарь «Интер Майами» Оскар Устари отразил пенальти в исполнении Махмуда Трезеге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Navarro / Reuters Фото: Sam Navarro / Reuters

Несмотря на потерю очков, главный тренер «Интера» Хавьер Маскерано остался доволен игрой свой команды. «Я доволен. Во втором тайме мы выглядели лучше. В первом мы несколько раз потеряли мяч и позволили сопернику слишком много быстрых атак, в которых они были опасны. Во втором тайме мы создали моменты, контролировали игру. Нам немного мешали нервы и волнение. Но у нас были шансы на победу. Команда оставила очень хорошее впечатление. Это тот путь, по которому надо идти»,— отметил Хавьер Маскерано.

«Аль-Ахли» и «Интер Майами» выступают в группе А. В ночь на 16 июня по московскому времени свой матч проведут другие команды квартета — бразильский «Палмейрас» и португальский «Порту».

Арнольд Кабанов