Пентагон поздравил американцев с Днем флага российскими триколорами

Министерство обороны США опубликовало в соцсети X поздравление с Днем флага, на котором пользователи заметили два российских триколора. На изображении под надписью «День флага» размещены три золотые звезды, по бокам от которых видны бело-сине-красные флаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @DeptofDefense Фото: @DeptofDefense

«Давайте почтим звезды и полосы, которые объединяют нас всех»,— говорится в сообщении Пентагона. При этом основной американский флаг расположен справа от текста.

Публикация собрала около 5 млн просмотров и вызвала бурное обсуждение. Некоторые пользователи предположили, что дизайнеры могли случайно создать изображение, похожее на российский флаг, используя только белую и красную полосы на синем фоне. На момент публикации пост остается доступным, несмотря на внимание к спорному элементу дизайна.