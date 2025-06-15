В МВД признали вредоносными расширения Sound Booster и Volume Master для Chrome

Исследователи компании LayerX Security обнаружили вредоносные расширения для браузеров Chrome и Edge, которыми пользовались 1,5 млн человек. Об этом сообщило МВД РФ, предупредив о рисках для пользователей.

Четыре расширения — Sound Fixer, Sound Booster, Volume Master и Sound Control — предлагали улучшить управление звуком на веб-страницах. Они были установлены по всему миру, но оказались вредоносными. Эксперты выяснили, что разработчики этих расширений могли показывать рекламу, фишинговые формы и перехватывать данные пользователей.

В МВД подчеркнули, что некоторые из этих расширений уже отмечены как вредоносные на платформе VirusTotal, но продолжают быть доступны в Chrome Web Store. Пользователям советуют быть внимательными и удалять подозрительные расширения.