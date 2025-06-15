Прокуратура в ЯНАО устроила проверку после сообщений о разливе топлива

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений об обнаружении следов нефтепродуктов в водоеме около поселка Антипаюта Тазовского района, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Будут установлены обстоятельства произошедшего и степень вреда окружающей среде, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе по возмещению вреда»,— подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О разливе топлива вблизи поселка Антипаюта сообщило информагентство Ura.ru в субботу, 14 июня. Местный житель пожаловался, что на водоеме «невозможно дышать». «Здесь течет солярка, большая вода уже уходит, а солярка до сих пор стоит. Течет с емкостей, этой соляры здесь тонны»,— отметил он, призвав власти направить профильную комиссию.

Василий Алексеев