Турция ждет от России и Украины конкретики по срокам новой встречи

Турция готова принять Россию и Украину в новом раунде переговоров. Страна ожидает от сторон конфликта конкретики по срокам проведения встречи, пишет «РИА Новости» со ссылкой на турецкого дипломатического источника.

«Когда будет заявлено о готовности, наши двери открыты»,— сказал источник «РИА Новости». Других подробностей он не раскрыл.

Второй раунд переговоров России и Украины состоялся 2 июня в Стамбуле. В ходе него стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта и договорились о масштабном обмене пленными. 14 июня президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. Также он подтвердил исполнение договоренностей, достигнутых сторонами конфликта в рамках второго раунда.

Екатерина Отрашкевич