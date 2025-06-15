Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области до 16 июня

В Ростовской области 15 и 16 июня прогнозируют сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 20-23 м/с, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

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Ростовский гидрометцентр ФГБУ Северо-Кавказское УГМС объявил штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в регионе 14 июня.

Специалисты предупреждают, что в период непогоды повышается риск возникновения аварийных ситуаций. При необходимости экстренной помощи рекомендуется обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Тат Гаспарян