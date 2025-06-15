Минпросвещение сообщило о готовности лагерей Анапы к встрече детей

Все детские лагеря Анапы полностью готовы к приезду детей, оздоровительные учреждения прошли необходимые проверки, в том числе на соответствие санитарным нормам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минпросвещения РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / gemrussia.ru Фото: https: / gemrussia.ru

«В них созданы условия для безопасного и комфортного отдыха - даже без использования пляжных территорий»,— цитирует издание директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха минпросвещения РФ Игоря Юргина.

По оценкам господина Юргина, на сегодня в лагерях Анапы находятся уже около 9,5 тыс. детей.

Ранее в мэрии города-курорта сообщали, что на пляжах Анапы сотрудники администрации, спасатели и представители казачества проводят специальные рейды и рассказывают жителям и гостям о временном запрете на купание, предупреждая о возможных негативных последствиях контакта с мазутом.

Андрей Пугачев