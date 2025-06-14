В Анапе с посетителями пляжей ведут беседы о вреде мазута

На пляжах Анапы сотрудники мэрии, спасатели и представители казачества проводят специальные рейды, в рамках которых рассказывают жителям и гостям курорта о временном запрете на купание и предупреждают о возможных негативных последствиях контакта с мазутом. Об этом сообщили в мэрии курорта, опубликовав фотографии, на которых пляжи полны отдыхающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Рабочими группами охвачены все песчаные и галечные пляжные территории»,— пишет пресс-служба курорта. При этом в мэрии тут же сообщают о том, что «на небе солнце попеременно с облаками, ветер легок и игрив – можно замечательно прогуляться всей семьей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в пятницу, 13 июня, новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили. С площадки временного накопления в хуторе Воскресенском вывезли на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск свыше 900 тонн замазученного песка, максимально загрязненный песок ведут на утилизацию на предприятие ООО «Биопотенциал». Среднесуточный объем вывоза — около 700 тонн песка. Работы ведутся без выходных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Как сообщал «Ъ-Кубань», власти Краснодарского края временно ограничили посещение 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе из-за чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Черном море. На пляжах установлены предупреждающие таблички, ведутся ежедневный мониторинг и постоянная разъяснительная работа о запрете посещения пляжей. По данным вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормативам по содержанию нефтепродуктов. «До тех пор, пока состояние пляжей не придет к нормативам, мы вынуждены ограничивать к ним доступ людей»,— отметил Александр Руппель.

Для ограничения доступа на охраняемую территорию Анапская пересыпь созданы специальные валы и рвы из песка. Для работы с населением сформировано пять мобильных групп из муниципальных служащих, сотрудников подведомственных предприятий и представителей казачества. Также работают четыре группы волонтеров-медиков. Дежурства организованы в две смены по выходным.

Василий Хитрых