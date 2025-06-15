Из-за шквалистого ветра без света остались 50 поселков Красноярского края

Из-за неблагоприятных погодных условий, на территории 50 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях произошло отключение электроэнергии, сообщает Telegram-канал прокуратуры Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Без света остались 12,5 тыс. жителей. Отключение электроэнергии затронуло 3,6 тыс. домовладений. В частности, в Пировском районе пострадали населенные пункты Комаровка, Омский, Солоуха, Долгово и Кетский. В последнем разрушено 12 опор ЛЭП.

Аварийные службы «Россети Сибирь» ведут восстановительные работы. «Вопрос о перерасчете гражданам платежей за временное ограничение электрической энергии остается на прокурорском контроле»,— подчеркнули в надзорном ведомстве. Прокуратура проводит проверку содержания объектов электросетевого хозяйства.

Михаил Кичанов