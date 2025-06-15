Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил медиков с профессиональным праздником

В воскресенье 15 июня на Кубани более 68 тыс. специалистов отмечают День медицинского работника. «Поздравляю наших врачей, медсестер, фельдшеров и всех, кто трудится в этой непростой, но благородной сфере»,— написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметила глава региона, система здравоохранение Краснодарского края — одна из крупнейших в России. Самое ценное в ней — люди, которые посвятили себя сохранению здоровья и спасению жизней.

«Мы ценим их труд, преданность делу и готовность всегда прийти на помощь», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор пожелал медикам успехов в их ответственной и напряженной деятельности, сил, терпения, а также крепкого здоровья, добра и счастья.

Андрей Николаев