Жителя Павловского района Кубани обвинили в серии краж
В Павловском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 49-летнего местного жителя по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчину обвиняют в нескольких преступлениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, ночью через незапертую дверь мужчина проник в частный дом, похитил ноутбук и ювелирные изделия. Ущерб составил около 60 тыс. рублей. Похищенные вещи он оставил себе для дальнейшего использования, говорится в сообщении.
Также следствием установлена его причастность к кражам продуктов и товарно-материальных ценностей из трех домов в станице Павловской.
На время предварительного следствия фигуранта заключили под стражу. Ему предъявлены обвинения, по которым максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.