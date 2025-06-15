Жителя Павловского района Кубани обвинили в серии краж

В Павловском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 49-летнего местного жителя по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчину обвиняют в нескольких преступлениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, ночью через незапертую дверь мужчина проник в частный дом, похитил ноутбук и ювелирные изделия. Ущерб составил около 60 тыс. рублей. Похищенные вещи он оставил себе для дальнейшего использования, говорится в сообщении.

Также следствием установлена его причастность к кражам продуктов и товарно-материальных ценностей из трех домов в станице Павловской.

На время предварительного следствия фигуранта заключили под стражу. Ему предъявлены обвинения, по которым максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

Андрей Николаев