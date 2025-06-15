В Омской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ведре с водой

В Омской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти ребенку по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Вчера, 14 июня, около 19 часов в частном доме в селе Тихвинка Омской области мать обнаружила в ведре с водой тело своей годовалой дочери, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, трагедия произошла в то время, когда родители девочки спали. Годовалая дочь и двое ее братьев, 2021-го и 2022-го годов рождения, в течение двух часов находились без присмотра взрослых. По данным судмедэксперта, смерть девочки наступила от асфиксии в воде.

«Родители характеризуются отрицательно, злоупотребляют спиртными напитками, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей»,— отметили в СКР.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям работников профилактических служб, в обязанности которых входит контроль за условиями жизни и воспитания детей в неблагополучной многодетной семье, сообщили в надзорном ведомстве.

Михаил Кичанов