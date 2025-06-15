Три человека погибли, еще 140 пострадали в результате ударов по Израилю

Ракеты, выпущенная с территории Ирана, ударили по пригородам Тель-Авива Бат-Ям и Реховот. Погибли три человека, еще более 140 получили ранения.

Как передает The Times of Israel, в Бат-Яме ракета попала в многоквартирный жилой дом. Из-под завалов достали тела двух женщин в возрасте 60 и 70 лет, а также ребенка 13 лет.

Дом в Бат-Яме находится под угрозой обрушения. В Реховоте повреждения получило в том числе здание Научного института Вейцмана.

Ранее в результате удара иранской ракеты в Тамре на севере Израиля погибли четыре человека. Еще как минимум 14 пострадали.

Петр Бузлаев