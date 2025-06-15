Три человека погибли в результате атаки Ирана по Израилю

В результате массированной ракетной атаки Ирана по Израилю погибли три человека, передает The Times of Israel. Ранее было известно об одном погибшем и 13 пострадавших.

Ракета, запущенная с территории Ирана, попала в жилой дом в Тамре. Изначально спасатели сообщали, что из-под завалов извлекли тело женщины 25-30 лет.

По информации Nournews, Иран для ударов по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Атаке подвергся в том числе город Хайфа. Там повреждения получил нефтеперерабатывающий завод.