Армия обороны Израиля порекомендовала гражданам оставаться поближе к укрытиям

Армия обороны Израиля проинструктировала жителей по всей стране держать поближе к укрытиям. Ведомство настаивает, чтобы граждане отказались от посещения общественных мест. В ближайшее время ожидаются новые атаки Ирана.

Ранее по иранскому гостелевидению сообщили о нанесении по Израилю «тяжелых и разрушительных» ударов в ближайшие часы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС атаковали ядерные объекты Ирана. Десятки высокопоставленных лиц Исламской Республики были ликвидированы. Вечером того же дня Иран объявил ответную операцию «Правдивое обещание 3», в рамках которой атаковал ракетами территорию еврейского государству.