Нетаньяху: Иран дважды пытался убить Дональда Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение на английском языке, в котором заявил, что правительство Ирана дважды покушалось на жизнь президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Свое обращение премьер-министр Израиля начал с поздравлений: президента США — с днем рождения, американский народ — с 250-летием армии. Далее господин Нетаньяху заявил, что в рамках своей военной операции против Ирана еврейское государство «защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами».

По словам Биньямина Нетаньяху, Иран не только пытался убить Дональда Трампа, но также виновен в причинении вреда тысячам американцев «в Ираке и Афганистане». «Они жгут американский флаг, они бесконечно скандируют: "Смерть Америке"»,— сказал премьер-министр.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате атаки помимо высокопоставленных военнослужащих, по данным ЦАХАЛа, были убиты девять ученых-ядерщиков, задействованных в иранской ядерной программе. В тот же день Иран ответил собственной ракетной атакой.