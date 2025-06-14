Протесты «Нет королям» в Лос-Анджелесе собрали сотни людей до официального начала

Еще до официального начала митингов «Нет королям» в Лос-Анджелесе собралось больше противников Дональда Трампа, чем во время предыдущих протестов против действий иммиграционной полиции (ICE), пишет газета The Washington Post.

По данным издания, перед зданием мэрии Лос-Анджелеса собрались сотни людей — больше, чем собирали ежедневные митинги, которые начались 6 июня. Тогда общественные волнения, вызванные несогласием жителей Лос-Анджелеса с рейдами против нелегальных мигрантов, привели к столкновениям с полицией.

14 июня в стране отмечают 250-летие армии США, в Вашингтоне пройдет масштабный военный парад, в котором, как сообщает Associated Press, примут участие 200 тыс. человек. Параллельно с этим в Соединенных Штатах объявлен «общенациональный день неповиновения». В сотнях американских городов пройдут демонстрации несогласных с федеральными иммиграционными рейдами. Акция озаглавлена «Нет королям» (англ. «No Kings»).

Степан Мельчаков