WP: более 1000 протестующих направляются к резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго

Более тысячи несогласных с политикой президента США Дональда Трампа прошли маршем к его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, пишет The Washington Post (WP). Глава государства отмечает сегодня 79-летие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julien Pretot / Reuters Фото: Julien Pretot / Reuters

Как сообщает WP, протестующих остановили полицейские заграждения примерно в 250 метрах от резиденции. Как следует из материала издания, несогласные остались митинговать: они скандируют «США!» и размахивают американскими флагами. Журналисты газеты отмечают присутствие сторонников президента, но они существенно уступают в числе.

14 июня в стране отмечают 250-летие армии США, в Вашингтоне пройдет масштабный военный парад, в котором, как сообщает Associated Press, примут участие 200 тыс. человек. Параллельно с этим в Соединенных Штатах объявлен «общенациональный день неповиновения». В сотнях американских городов пройдут демонстрации несогласных с федеральными иммиграционными рейдами. Акция озаглавлена «Нет королям» (англ. «No Kings»).

Степан Мельчаков