Главные новости за 14 июня. Кавказ

Доля продукции местных производителей в магазинах Ставропольского края за два года выросла на 12 процентных пунктов и составила 55%.

С начала текущего года более чем в три раза выросли неплатежи по ипотечным кредитам в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

В Ставропольском государственном музее-заповеднике 11 июня открылась выставка «Буденновск: трагедия и память», посвященная 30-летию захвата заложников в Буденновске. Воссоздать хронику трагических событий помогли фотографии ставропольского фотокорреспондента Михаила Колесникова и директора музея-заповедника Николая Охонько.

Авиакомпания Flydubai временно приостановила рейсы в Россию и 13 других стран до 15 июня 2025 года из-за закрытия воздушных коридоров.

Спрос на цветы в Ставрополе за январь-май 2025 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены на букеты выросли на 12%, достигнув в среднем 3,2 тыс. руб.

Во Владикавказе открыли памятник медицинским работникам — героям пандемии COVID-19. Монумент установили на пересечении улиц Барбашова и Леваневского