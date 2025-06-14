В Кунгурском округе утонуло двое малолетних детей

СКР по Пермскому краю устанавливает обстоятельства утопления двух детей во время купания в реке, сообщает пресс-служба ведомства. Предварительно установлено, что сегодня днем 8-летний мальчик и 11-летняя девочка находились на пляже реки Сылвы в Кунгурском округе. Находясь без присмотра взрослых, дети самостоятельно зашли в воду и утонули.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю



Мальчик был обнаружен спасателями и передан бригаде скорой медицинской помощи. «Реанимационные мероприятия результата не принесли, несовершеннолетний скончался в результате утопления», — отметили в СКР. Поисковые мероприятия в отношении второго ребенка продолжаются.

Следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела проводят процессуальную проверку. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебные экспертизы.