Силовики в акватории Волги вели погоню за нарушителем

По поручению Приволжского транспортного прокурора Максима Сурова в Самаре, в акватории Волги, Куйбышевской транспортной прокуратурой проведено совместное рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению правонарушений на водном транспорте, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рейде были задействованы совместно с транспортной прокуратурой были задействованы сотрудники областного центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС, средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и управления Росгвардии.

Как сообщает транспортная прокуратура, в ходе рейда было «выявлено 28 правонарушителей, из которых 14 отстранено от управления маломерными судами», установлены владельцы маломерных судов, не прошедших технический осмотр (освидетельствование); управлявшие незарегистрированными судами; допустившие превышение разрешенного количества пассажиров на борту. Один из нарушителей — судоводитель гидроцикла, не имевшего государственной регистрации — пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, в ходе преследования совершал опасное маневрирование, угрожающее безопасности других судов, однако в результате погони был задержан и привлечен к административной ответственности за управление не зарегистрированным судном (ч. 3 ст. 11.8 КоАП РФ) с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. Гидроцикл помещен на спецстоянку.

Андрей Васильев