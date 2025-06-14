Лавров в разговоре с главой МИД Ирана осудил атаки Израиля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи обсудили обострение ситуации вокруг Ирана. Разговор состоялся по инициативе Тегерана, сообщили в российском МИДе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во время беседы господин Лавров осудил силовую акцию Израиля против Ирана. Он отметил, что израильские атаки нарушают Устав ООН и международное право. Российская сторона подчеркнула готовность содействовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Сергей Лавров также выразил соболезнования в связи с жертвами среди мирных жителей в результате ударов по Ирану. Министры договорились продолжить контакты по данной теме, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН, Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС.