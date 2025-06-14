Управляющей компании водного центра «Мацеста» в Сочи предъявили 42,4 млн долга

Временный управляющий ООО «Хостинская Мацеста» Петр Черепанов уведомил о поступлении четырех требований в включении в реестр требований кредиторов на общую сумму почти 42,2 млн руб. Сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Согласно документам суда, требования, подтвержденные решениями Хостинского районного суда Сочи и в ряде случаев закрепленные решениями апелляционной и кассационной инстанций, получены от Натальи Глаголевой (почти 10 млн руб.), взыскивающей вложенные по предварительному договору купли-продажи нежилого помещения средства, от Ильи Атаева (11,4 млн руб.), взыскивающего средства, вложенные по инвестиционному договору, Евгении Атаевой (10,5 млн руб.), также взыскивающей по инвестиционному договору и от Виктории Степаненко (10,5 млн руб.), взыскивающей средства, заплаченные должнику по предварительному договору купли-продажи нежилого помещения.

Как ранее писал «Ъ-Сочи», в мае текущего года господин Черепанов сообщил по поступлении в его адрес трех требований в включении в реестр требований кредиторов на общую сумму почти 28 млн руб.

11 декабря 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Хостинская Мацеста», управляющей спортивно-оздоровительным водным центром «Мацеста» в Сочи. С заявлением о признании компании несостоятельной в суд обратилось ООО «СК 21» — правопредшественник ООО «Агентство по развитию территорий "Геоника"». В обоснование заявленных требований истец указал на наличие неисполненных обязательств перед кредитором в размере 15,7 млн руб. по договору займа (13,7 млн руб. — основной долг и 1,9 млн руб. — проценты).

Спортивно-оздоровительный водный центр «Мацеста» расположен в Сочи, по улице Октября, 4. Здесь проводят занятия для детей от 5 до 12 лет. Также здесь проводят групповые программы по аквааэробике, детские фитнес-программы и занятия для беременных.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хостинская Мацеста» зарегистрировано в Сочи в 2013 году. Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Учредители — Арутюн Сурмалян и Севак Казарян. Выручка компании за 2023 год составила 5,3 млн руб., убыток — 14,1 млн руб.

Дмитрий Михеенко