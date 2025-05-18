Управляющей компании водного центра «Мацеста» в Сочи предъявили 28 млн долга

Временный управляющий ООО «Хостинская Мацеста» Петр Черепанов сообщил по поступлении в его адрес трех требований в включении в реестр требований кредиторов на общую сумму почти 28 млн руб. Сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Речь, в частности, идет о получении требований кредитора Екатерины Бутыриной на общую сумму 8,5 млн руб. Это денежные средства, полученные по предварительному договору купли-продажи нежилого помещения от 12 марта 2021 года, включая проценты, расходы и компенсацию морального вреда. Задолженность подтверждена апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 8 октября 2024 года.

Еще одно требование о включении в реестр требований кредитора Нины Ивановой долга в размере 13,3 млн руб. и процентов — 3 млн руб. на основании предварительного договора купли-продажи нежилого помещения. Третье требование поступило от Александра Удалова Александра о выплате общей суммы задолженности в размере 990,8 тыс. руб. на основании решения Хостинского районного суда Сочи по гражданскому делу.

Как ранее писал «Ъ-Сочи», 11 декабря 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Хостинская Мацеста», управляющей спортивно-оздоровительным водным центром «Мацеста» в Сочи. С заявлением о признании компании несостоятельной в суд обратилось ООО «СК 21» — правопредшественник ООО «Агентство по развитию территорий "Геоника"». В обоснование заявленных требований истец указал на наличие неисполненных обязательств перед кредитором в размере 15,7 млн руб. по договору займа (13,7 млн руб. — основной долг и 1,9 млн руб. — проценты).

Спортивно-оздоровительный водный центр «Мацеста» расположен в Сочи, по улице Октября, 4. Здесь проводят занятия для детей от 5 до 12 лет. Также здесь проводят групповые программы по аквааэробике, детские фитнес-программы и занятия для беременных. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хостинская Мацеста» зарегистрировано в Сочи в 2013 году. Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Учредители — Арутюн Сурмалян и Севак Казарян. Выручка компании за 2023 год составила 5,3 млн руб., убыток — 14,1 млн руб.

Дмитрий Михеенко